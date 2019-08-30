41 مليون ريال مكافأة لمنسوبي أمانتي الرياض والعاصمة المقدسة بعد تحقيق أعلى الإيرادات

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي بصرف مكافآت تحفيزية لمنسوبي أمانتي منطقة الرياض والعاصمة المقدسة بعد أن حققتا أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة.
وبلغ إجمالي المكافآت المنصرفة لمنسوبي أمانة منطقة الرياض مبلغاً وقدره 27 مليون ريال، استفاد منها 1400 موظفٍ وموظفة، فيما بلغت مكافآت منسوبي أمانة العاصمة المقدسة 14 مليون ريال.
وجاء صرف تلك المبالغ مكافأةً وتحفيزاً وتشجيعاً لمنسوبي الأمانتين، بعد تحقيق أمانة منطقة الرياض المركز الأول في أعلى الإيرادات، فيما حلت أمانة العاصمة المقدسة في المركز الثاني، على مستوى المملكة.وفق “أخبار 24”.