“الاستئناف” تفتتح الجلسة الأولى في قضية متهمي صكوك الباحة المشبوهة باستجواب 26 متهماً

افتتحت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أول من أمس (الأربعاء) الجلسة الأولى في قضية متهمي صكوك الباحة المشبوهة، وخصصتها لإعادة سماع أقوال 26 متهماً في قضية الصكوك المخالفة للنظام العدلي، بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقان، إلى جانب رجل أعمال وكتاب ضبط بمحكمة الباحة.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المحكمة سجّلت تحفظاً على أقوال بعض المتهمين كونها متناقضة أو ناقصة، أو جاءت عامة بمعنى أن المتهم يُجب على دعوى النائب العام، كما لاحظت وجود تباين بين أسماء بعض المتهمين المثبتة في هوياتهم وأسمائهم في صحيفة الدعوى.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة حددت الثاني من صفر المقبل، موعداً جديداً للنظر في قضية متهمي صكوك الباحة المشبوهة.
وكانت لجنة تحقيق مكونة بأمر من الجهات العليا باشرت التحقيق مع المتهمين في استخراج صكوك دون ضبط عام 2011، وأودعت 12 متهماً السجن لأكثر من عام بعد المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية.