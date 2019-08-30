نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة” تشهر بمواطن ووافد لإدانتهما في جريمة تستر تجاري بالجوف
30/08/2019   8:44 ص

“التجارة” تشهر بمواطن ووافد لإدانتهما في جريمة تستر تجاري بالجوف

+ = -
768

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية؛ لإدانتهما بجريمة تستر تجاري في نشاط تجارة وتسويق المنتجات الزراعية بمنطقة الجوف.

وجاء التشهير بالمواطن والوافد بعد ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري.

وأصدرت المحكمة الإدارية بسكاكا حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 110 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.وفق “أخبار 24”.

وتضمن الحكم الصادر عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

“التجارة” تشهر بمواطن ووافد لإدانتهما في جريمة تستر تجاري بالجوف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060744.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.