التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وفور وصول الأمير خالد إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قام باستعراض حرس الشرف، ومن ثم دوّن سموه كلمة في سجل كبار الزوار.
وبحث خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خصوصاً في الجوانب العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والتصدي للممارسات الإيرانية العدائية المزعزعة لأمن المنطقة، والجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف في دعم الشرعية بالجمهورية اليمنية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب الأمريكي كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.