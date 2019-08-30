أوضح الإحصاء الشهري لمؤسسة النقد “ساما” اليوم الخميس، استمرار ارتفاع عدد القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد من المؤسسات التمويلية، بنوك تجارية وشركات تمويلية، خلال العام الجاري 2019م حتى شهر يوليو.
وبين أن عدد القروض هو الأعلى على الإطلاق بـ 15,961 عقداً خلال يوليو الماضي، بقيمة بلغت نحو 7,2 مليار ريال، وارتفاع بنسبة 266% في عدد القروض و189% في حجم التمويل على أساس سنوي، و65% زيادة مقارنة بالشهر السابق في عدد القروض وحجمها.
وأشارت “ساما” إلى أن نمو عدد العقود العقارية جاء بدعم برامج الإسكان الحكومية، حيث وصلت القروض المقدمة خلال 2019م، إلى 84,481 عقداً تمويلياً بقيمة 38,581 مليار ريال، مقارنة بـ 24 ألف عقد بقيمة 15,238مليار ريال خلال نفس الفترة العام الماضي، بنمو يتجاوز 246% في أعداد العقود و153% في حجم التمويل.
وتمثلت الزيادة في أعداد العقود التمويلية في 11 ألف عقد إذ سجل شهر يوليو 2018م توقيع 4,359 عقداً مقابل15,961 عقداً في يوليو 2019م، وزاد حجم التمويل العقاري في يوليو الماضي بنحو 5 مليارات، ففي يوليو 2018م لم يتجاوز 2,492 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليار في يوليو 2019م.وفق “أخبار 24”.
وأُبرمت 93% من قيمة العقود في يوليو 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 7% عن طريق شركات التمويل، وبلغت عقود المنتجات المدعومة حكومياً في يوليو 2019م عن طريق البنوك والشركات التمويلية 14,303 عقود، بنسبة 90% من إجمالي العقود، وبقيمة 6.2 مليار ريال، أي 85% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال يوليو 2019م.