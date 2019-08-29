نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل” تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني والأمن للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها
29/08/2019   5:18 م

“العدل” تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني والأمن للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها

+ = -
599

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة للاستعلام عن النتيجة عبر الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأوضحت أنها ستعلن لاحقاً تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية؛ التي تم الإعلان عنها خلال الفترة (19 – 22) من ذي القعدة 1440هـ.

وكانت الوزارة انتهت من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات إلى وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط)، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.وفق “أخبار 24”.

“العدل” تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني والأمن للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060687.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.