“العدل” تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني والأمن للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة للاستعلام عن النتيجة عبر الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت أنها ستعلن لاحقاً تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية؛ التي تم الإعلان عنها خلال الفترة (19 – 22) من ذي القعدة 1440هـ.
وكانت الوزارة انتهت من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات إلى وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط)، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.وفق “أخبار 24”.