بعد أن كانت 10% من إجمالي القضايا.. انخفاض قضايا التحرش بالمملكة إلى 6%

ذكرت مصادر أن قضايا التحرش انخفضت هذا العام بنسبة 4% عن العام الماضي، حيث كانت قد بلغت نسبة القضايا العام الماضي 10% من إجمالي القضايا في المملكة لتنخفض منذ بداية هذا العام إلى 6%.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن سبب انخفاض نسبة القضايا يعود إلى تطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش.
يذكر أن النيابة العامة قد أوضحت أن طرق تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش يكون بقيام النيابة العامة بتحريك الدعوى، أو عن الطريق المجني عليه بالشكوى للجهة المختصة، أو عن طريق البلاغ لكل شخص اطلع على حالة التحرش.
وأضافت أن العقوبة تكون إما بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا، ويعاقب من شرع في التحرش بنصف العقوبة المقررة للجريمة.