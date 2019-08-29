شرطة مكة: إيقاف المتورطين في المشاجرة الجماعية بسوق السلام مول

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من إيقاف 8 أشخاص تورطوا في مشاجرة جماعية في سوق السلام مول بجدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء، بحدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم.
وأضاف الغامدي أن الشجار أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.
وبين أنه جرى إيقاف المتورطين في المشاجرة وعددهم 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.وفق “أخبار 24”.