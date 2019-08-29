نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شرطة مكة: إيقاف المتورطين في المشاجرة الجماعية بسوق السلام مول
29/08/2019   5:14 م

شرطة مكة: إيقاف المتورطين في المشاجرة الجماعية بسوق السلام مول

+ = -
794

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من إيقاف 8 أشخاص تورطوا في مشاجرة جماعية في سوق السلام مول بجدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء، بحدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم.

وأضاف الغامدي أن الشجار أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وبين أنه جرى إيقاف المتورطين في المشاجرة وعددهم 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.وفق “أخبار 24”.

شرطة مكة: إيقاف المتورطين في المشاجرة الجماعية بسوق السلام مول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060674.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.