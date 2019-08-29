حالات يحق فيها لغير السعودي الاستفادة من الضمان الاجتماعي

نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على أن من يستفيد من المعاش الضماني هم السعوديون المقيمون في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.
وبينت اللائحة أن هناك استثناءات من شرط الجنسية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وهي: المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.
كما يستثنى أيضا ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.