“الأحوال” تنفي إصدار هوية جديدة تُغني عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ما تم تداوله مؤخرا عن نيتها في إصدار بطاقة هوية جديدة (3 في 1) تُغني عن رخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر، مؤكدة عدم صحة ذلك.
وقالت الأحوال إن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.
وكانت الأحوال المدنية قد دشنت العام الماضي الهوية الوطنية الجديدة والتي تتميز بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، كما تتميز باحتوائها على شريحة ذكية، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.وفق “أخبار 24”.
غير صحيح، أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) August 29, 2019