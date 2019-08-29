ضمن برنامج “البناء المستدام”.. “الإسكان” تسلم مواطنا أول شهادة لجودة البناء

سلم مدير عام التنظيم العقاري بوزارة الإسكان عبد الله البدّاح، أول وثيقة للبناء المستدام (خدمة فحوص جودة البناء) للمواطن خالد المطيري، وذلك خلال زيارته لمنزل المواطن في الرياض.
وأشاد المواطن المطيري المستفيد من هذه الخدمة بسهولة تسجيل المبنى في المنصة الإلكترونية للبناء المستدام، وسرعة تجاوب البرنامج وجودة عمل الفاحصين، مضيفا أن تنفيذ بناء الوحدة السكنية استغرق 9 أشهر لانتهاء كافة مراحل الفحص المعتمدة من البرنامج.
ويتم اجتياز الفحص في البرنامج على 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، وتبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة مرورا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وانتهاءً بالتسليم النهائي للوحدة، ويتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.وفق “أخبار 24”.
وتعتبر شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية، وهي أحد الحلول لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري.