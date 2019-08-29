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أخبار محلية > “الأمن السيبراني” يطلق منصة لمكافأة مكتشفي الثغرات البرمجية
29/08/2019   1:12 م

“الأمن السيبراني” يطلق منصة لمكافأة مكتشفي الثغرات البرمجية

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أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة وطنية متخصصة في اكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية مقابل مكافآت نقدية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وذكر الاتحاد أن دور المنصة يتمثل في الربط بين الكفاءات في مجال الأمن السيبراني والجهات المستفيدة وإدارة عملية الدفع وحفظ حقوق الأطراف المعنيّة.

وأضاف أن أهداف المنصة هي تقليل الوقت اللازم للبحث عن الأخطاء والثغرات، وتقليل الجهد في العثور على كفاءات عالية، ورفع النضج بالأمن السيبراني وتقليل تكلفته، وتنمية المواهب والاستفادة منها في مجال الأمن السيبراني.وفق “أخبار 24”.

“الأمن السيبراني” يطلق منصة لمكافأة مكتشفي الثغرات البرمجية

أخبار محلية
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