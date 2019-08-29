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أخبار محلية > حرمان 15 طفلا من الدراسة بسبب روضة مخالفة بـ”أبو عريش”
29/08/2019   1:11 م

حرمان 15 طفلا من الدراسة بسبب روضة مخالفة بـ”أبو عريش”

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تقدم أولياء أمور نحو 15 طفلا بشكوى إلى وزارة التعليم ضد روضة غير نظامية بمحافظة “أبو عريش”، تسببت في حرمان أبنائهم من استكمال دراستهم بالمرحلة الابتدائية.

وعند محاولة أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية اكتشفوا عدم نظامية الروضة، حيث رفض “نظام نور” تسجيل أبنائهم، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من الدراسة النظامية وتحملهم خسائر مالية تصل إلى 60 ألف ريال.

وحمل المواطنون في شكواهم مسؤولي التعليم مسؤولية الضرر الذي وقع على أبنائهم بإلحاقهم بروضة غير مؤهلة.

من جانبها، أعلنت إدارة التعليم الأهلي بتعليم جازان وفقا لـ”الوطن” اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الروضات غير المرخصة.

حرمان 15 طفلا من الدراسة بسبب روضة مخالفة بـ”أبو عريش”

أخبار محلية
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