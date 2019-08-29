شيّعت جموع من المصلين أمس (الأربعاء)، جثمان الشيخ عبدالرحمن العوين عقب الصلاة عليه في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
وأقامت مدرسة الدعوة الإسلامية بنيجيريا أمس صلاة الغائب على الشيخ العوين، كما نعى المركز النيجيري للبحوث العربية الداعية الراحل، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.
ويعد الشيخ عبدالرحمن العوين، أحد أبرز رجال الدعوة السعودية في نيجيريا منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، فهو أول مَن فتح القنوات ومسارات الاتصال والتواصل الرسمي المباشر بين المؤسسات الدينية في المملكة وعلماء نيجيريا.
والشيخ العوين الذي يعتبر أول ملحق ديني لسفارة المملكة في لاغوس، ساهم في إلحاق عدد من الشباب النيجيري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبعدد من الجامعات بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.