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أخبار محلية > بالفيديو.. “مطار أبها” يؤكد عدم تأثر الحركة الجوية بسقوط المقذوف الحوثي
29/08/2019   8:29 ص

بالفيديو.. “مطار أبها” يؤكد عدم تأثر الحركة الجوية بسقوط المقذوف الحوثي

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أعلن مطار أبها الدولي، أن الحركة الجوية لم تتأثر بالمقذوف الحوثي الذي سقط على المطار مساء أمس (الأربعاء).

وقال حساب مطار أبها عبر “تويتر”: “نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي”.

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في الیمن العقید الركن تركي المالكي، بأن مقذوفاً حوثياً سقط مساء أمس (الأربعاء) على مطار أبھا الدولي، والذي يمر من خلاله يومیاً آلاف المسافرين المدنیین من مواطنین ومقیمین ومن جنسیات مختلفة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “مطار أبها” يؤكد عدم تأثر الحركة الجوية بسقوط المقذوف الحوثي

أخبار محلية
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