دراسة تحذر من نشاط يمارسه الكثيرون يومياً قد يتسبب في الوفاة المبكرة

يجلس الكثير من الأشخاص ساعات طويلة على مدار اليوم قد تصل إلى 9 ساعات في اليوم الواحد؛ إما لظروف عملهم أو لأسباب صحية أو غيرها، لكن هذا الأمر خطير جداً على صحة الإنسان وقد يتسبب في الوفاة.
ونشر موقع “ذا بي إم جي” الطبي المتخصص، دراسة حذّرت من الجلوس أكثر من 9 ساعات على مدار اليوم، خاصة للأشخاص في منتصف العمر أو مَن في عمر الثلاثينيات أو الأربعينيات لأنهم أكثر عُرضة للوفاة المبكرة، مشيرة إلى أن ساعات النوم غير محسوبة ضمن ساعات الجلوس.
ونصحت الدراسة بممارسة النشاط البدني من خلال المشي أو الحركة الخفيفة لتقليل خطر الوفاة؛ حيث إن المشي والتمارين الخفيفة يحدثان فارقاً على الصحة، مبينة أن الإنسان يحتاج من إلى 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الخفيفة أو المشي، و75 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة.وفق “أخبار 24”.