دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء، برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع الوزارة، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية الهيئة.
وتلزم الوزارة ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة، وذلك بدءا من تاريخ 1441/1/1هـ، كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.
وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج، وذلك لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يُعد التسجيل اعترافًا من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين.
وفق “أخبار 24”.