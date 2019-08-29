اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن القوات تمكنت مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة”، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.
وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، في العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.وفق “أخبار 24”.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.