إدواردو يعلن رغبته في الاستمرار مع الهلال

كشف المحترف البرازيلي بصفوف الهلال كارلوس إدواردو، عن رغبته في الاستمرار مع الفريق من أجل مواصلة تحقيق الألقاب، جاء ذلك بعدما تداولت تقارير إعلامية عن إمكانية التخلي عن إدواردو في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.
وقال إدوارد إنه موسمي الخامس مع النادي.. يسعدني أن أتواجد في الهلال الذي لديه تاريخ كبير ومنحني الكثير في حياتي المهنية، كما أن الهلال يعمل دوماً من أجل المنافسة على الألقاب، وهذا الأمر لن يختلف في الموسم الحالي أيضاً.
وأضاف سنواصل العمل بكل قوة من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي نشارك فيها، وسنواصل تحقيق أهدافنا، وفقاً لـ “يورو سبورت” نقلاً عن وسائل إعلام برازيلية.
ويُعد إدواردو صاحب الـ 29 عاماً أكبر هداف أجنبي في تاريخ نادي الهلال، وحقق 6 ألقاب مع النادي، ووصل إلى موسمه الخامس مع فريقه الحاصل على المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان.