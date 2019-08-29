ماجد عبدالله يوجّه 3 رسائل لـ “فيتوريا” و”الجميعة” ومدافعي النصر

وجّه لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله، 3 رسائل لمدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، ومدافعي الفريق واللاعب الشاب فهد الجميعة، مؤكداً أنها رسائل من محب.
وقال ماجد في تغريدات له على حسابه في “تويتر”: “للسيد فيتوريا: من العام الماضي ونشاهد التنظيم الدفاعي للفريق ليس جيداً، لذلك لابد من الاهتمام بهذا الجانب والعمل أكثر على التنظيم الدفاعي سواء للمدافعين أو المحاور، لأن التنظيم يشكل قوة كبيرة”.
وأضاف: “حتى لو كانت الإمكانيات الفردية ضعيفة، إلا أن التنظيم يشكل قوة كبيرة جداً”.
وكتب في رسالته للاعبي خط الدفاع: “لإخواني خط الدفاع: صحيح بأن المدرب له دور كبير، ولكن ليس كل شيء على المدرب فقط، أنتم كذلك لابد أن تساعدوا وتنظموا بعضكم داخل الملعب، فمع انطلاق صافرة البداية يصبح الدور الأكبر عليكم في تنظيم أنفسكم والتفاهم فيما بينكم”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “لأخي اللاعب فهد الجميعة: أنت ما شاء الله عليك تقدم مجهود كبير خارج منطقة الـ 18 تشكر عليه، ولكن هذا الجهد جسدي ومنطقة الـ18 تحتاج إلى جهد ذهني وهدوء لتتمكن من إنهاء الكرة بشكل صحيح، لذلك أنصحك بالعمل بشكل أكبر والتركيز على الحضور الذهني والهدوء حتى تتوج جهودك بنتيجة سعيدة”.