دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله العتيبي مبادرة “التعليم الإلكتروني عن بعد لغير السعوديين” لتدريس الشريعة واللغة العربية، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وأطلق العتيبي خلال التدشين الذي حضره عدد من مسؤولي الجامعة أول برنامجين تعليميين يستفيد منهما طلاب العلم من مختلف الدول، وهما برنامج بكالوريوس الشريعة، وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وأوضح أن المبادرة من المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها الجامعة لنشر العلم بوسائل تقنية حديثة أكثر وصولاً وانتشارًا لخدمة أكبر عدد من راغبي تعلم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، كما اعتُمدت من قبل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم.
وأضاف أنه جُهزت قاعات ذكية بخدمات عالية الدقة منها 3 بتقنية الواقع الافتراضي، و8 استوديوهات للبث المباشر وآخر للإنتاج المرئي، حيث يهدف “بكالوريوس الشريعة عن بعد” لخدمة الإسلام ونشر منهجه القويم بمفهوم الوسطية والاعتدال والحد من انتشار الفكر المتطرف والمذاهب المنحرفة.
كما يعزز برنامج تعليم اللغة العربية عمق المملكة العربي والإسلامي في الربط الحضاري العلمي بين القارات الثلاث، وتحقيقاً لرؤيتها في نشر اللغة العربية، ويستهدف البرنامجان أكثر من 30 ألف طالب من دول العالم خلال عامين، والتسجيل عبر الــــرابــــط .
وفق “أخبار 24”.