نشرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إحصائية بعدد حجاج الخارج المغادرين عبر منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حيث تم تسجيل مغادرة مليون و143 ألفاً و781 حاجاً بعد أداء مناسك الحج.
وتضمّنت الإحصائية عدد الحجاج الذين غادروا عبر المنافذ الجوية البالغين مليونا و33 ألفا و361 حاجاً، إلى جانب 93 ألفا و402 حاج غادروا عبر المنافذ البرية، و17 ألفا و18 حاجاً غادروا عبر المنافذ البحرية.
كما بلغ عدد المتواجدين في مكة المكرمة بعد الحج 478 ألفا و636 حاجاً، و233 ألفا و257 حاجاً في المدينة المنورة، وغادر 752 ألفا و511 حاجاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي و17 ألفا و18 حاجاً من ميناء جدة الإسلامي.
فيما بلغ عدد الحجاج الذين غادروا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 278 ألفا و121 حاجاً، و27 ألفا و136 حاجاً من منفذ حالة عمار و2345 من منفذ الحديثة، و1506 من مطار الطائف و13 ألفا 505 حجاج من منفذ البطحاء و25 ألفا و411 حاجاً من منفذ الوديعة.
وفق “أخبار 24”.