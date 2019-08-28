غداً تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، غدا الخميس، حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ 8 سنوات.
وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل ٧١ مشروعاً صينياً متعثراً، وتضم ١٠٢ مبنى يتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الوزارة، فيما بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة المؤهلة ١٤٦٠مدرسة قائمة في مناطق المملكة.
كما يهدف المشروع إلى استيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب إسناد تدريس الصفوف الأولية “بنين” لمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وللبنات.وفق “أخبار 24”.