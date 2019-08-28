وزارة الحج والعمرة تقدم نبذه تعريفيه عن مركز ترخيص العاملين لخدمة ضيوف الرحمن

قدم المهندس إياد فضل المشرف على إدارة المشاريع ووحدة الإنجاز بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة، نبذه تعريفيه عن مركز لترخيص العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وذلك على هامش جلسات ملتقى ومعرض العمرة الذي اختتمت أعماله اليوم في مركز جدة للمعارض والفعاليات. وقال المهندس إياد خلال الجلسة الحوارية الثالثة التي حملت عنوان ” تأهيل العاملين في مجال خدمات الحج والعمرة”
وقال أن مركز ترخيص العاملين لخدمة ضيوف الرحمن والزيارة يسعى الى رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار من الحجاج والمعتمرين، كما يهدف المركز الى تمكين القوى البشرية العاملة ضمن منظومة اعمال الحج والعمرة والزيارة من خلال تطوير وتأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة بغية تطوير صناعة هذا القطاع والمساهمة في بناء قطاع مستدام وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية وبما يناسب البيئة المحلية ويضاهي المراكز الدولية عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.وفق “أخبار 24”.
وأوضح إياد فضل أن المركز يعتمد على تقديم برامج تأهيلية وتدريبية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مراكز التدريب الخارجية المعتمدة لدى مركز ترخيص العاملين للمتقدمين للحصول على ترخيص مهني. وقال المهندس إياد فضل نسعى من خلال المركز إلى تمكين الممارسين لتحقيق اهداف الوزارة من خلال الالتزام بتقديم خدمات ذات جوده عالية بغرض إثراء تجربة ضيوف الرحمن.