“الوحدة” يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزه على “تاوباتي” البرازيلي

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” بعد فوزه على فريق تاوباتي البرازيلي.
وانتهت المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 30 – 26، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على صالة الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة .
وأعرب مدرب فريق الوحدة، المعز بن محفوظ، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على تاوباتي البرازيلي في دور الثمانية، موضحاً أن الوحدة استعد جيداً للبطولة خلال الفترة الماضية، وأن عامل الخبرة في الفريق كان له دور أساسي في الفوز على تاوباتي .وفق “أخبار 24”.