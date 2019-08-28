بتنظيم بين “الشؤون الإسلامية” وجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد.. ورشة عمل عن كود بناء المساجد في السعودية

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد ورشة عمل عن “كود بناء المساجد في المملكة العربية السعودية” في الرياض، و ذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد.
و كان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الوزان لعمارة المساجد قد أقترح في العام 2018 استحداث هذا الكود في المملكة ليساهم في تنظيم بناء و صيانة و تشغيل المساجد في المملكة ، حيث رعى سموه -حفظه الله- في رمضان 1439 حفل توقيع اتفاقية العمل بصياغة كود المساجد في مسجد الظويهرة في الرياض، و ذلك إنطلاقا من أهداف الجائزة في تطوير عمارة المساجد و دورها المجتمعي و تحديث أنظمة بناءها و إدارتها بما يتماشى مع المعاير البيئية في الحفاظ على المياه و الطاقة.
هذا و ستخصص ورشة العمل هذه و التي ستعقد في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض يومي الأربعاء و الخميس 27و 28 ذي الحجة 1440 الموافق ل 28 و 29 أغسطس 2019، لمناقشة مقترح الكود الرئيس لبناء المساجد و الذي أعدته الأمانة العامة وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، حيث يتكون الكود الرئيس من ستة كودات و أدلة فرعية هي “كود التخطيط العمراني” و “كود التصميم المعماري” و ” كود التشغيل و الصيانة” و “كود التقنية” و “كود المكملات و الكماليات” و أخيرا “كود التشريعات و التنظيمات”.وفق “أخبار 24”.
و قامت الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد بدعوة كافة الجهات ذات العلاقة ببناء و إدارة المساجد وهي اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي و الوزارات و أمانات المناطق ، و الهيئة السعودية للمهندسين و كليات العمارة و التخطيط في الجامعات السعودية و الجمعيات الخيرية و الأوقاف ذات العلاقة بالإضافة للمعماريين والمقاولين من كافة الاختصاصات ذوي الخبرة في عمارة المساجد.