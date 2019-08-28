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أخبار المناطق > ضبط عصابة نفذت جرائم سطو مسلح وسرقة سيارات وحاول أفرادها الاعتداء على عاملة منزلية
28/08/2019   7:24 م

ضبط عصابة نفذت جرائم سطو مسلح وسرقة سيارات وحاول أفرادها الاعتداء على عاملة منزلية

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قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مواطنين شكلوا عصابة لتنفيذ جرائم السرقة والسطو المسلح.

وأوضح أن المواطنين الثلاثة تورطوا في سرقة 5 مركبات في مدن الدمام والخبر والظهران، كما نفذوا 6 جرائم سطو مسلح على محلات تجارية واستولوا على ما فيها من أموال وبضائع.

وأضاف أنهم حاولوا كذلك الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها، مشيراً إلى أن الشرطة عثرت بحوزتهم على مسدس وقناع للوجه وأدوات يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم.وفق “أخبار 24”.

ولفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن المجرمين تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والرابع، واعترفوا بارتكاب تلك الجرائم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

ضبط عصابة نفذت جرائم سطو مسلح وسرقة سيارات وحاول أفرادها الاعتداء على عاملة منزلية

أخبار المناطق
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