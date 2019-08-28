“التقاعد”: صرف 40 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019م معاشات تقاعدية

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال.
وأضافت المؤسسة أن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.
وأشارت إلى أن عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م بلغ 29.5 ألف متقاعد مقابل 25.95 ألف متقاعد في ذات الفترة من عام 2018م بزيادة قدرها 13%.وفق “أخبار 24”.
وبينت أن إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م 933 ألف متقاعد، يصرف لهم شهريًّا 6.6 مليار ريال.