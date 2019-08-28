نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التقاعد”: صرف 40 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019م معاشات تقاعدية
28/08/2019   7:20 م

“التقاعد”: صرف 40 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019م معاشات تقاعدية

+ = -
807

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال.

وأضافت المؤسسة أن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.

وأشارت إلى أن عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م بلغ 29.5 ألف متقاعد مقابل 25.95 ألف متقاعد في ذات الفترة من عام 2018م بزيادة قدرها 13%.وفق “أخبار 24”.

وبينت أن إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م 933 ألف متقاعد، يصرف لهم شهريًّا 6.6 مليار ريال.

“التقاعد”: صرف 40 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019م معاشات تقاعدية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060517.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.