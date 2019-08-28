“الأحساء”: 4 وفيات و3 إصابات من عائلة إماراتية في حادث مروع

تعرضت عائلة إماراتية لحادث مروري قرب هجرة الطويلة بمحافظة الاحساء، نتج عنه وفاة 4 وإصابة 3 منهم.
وذكرت المديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء أنها تلقت صباح اليوم الأربعاء بلاغا من هيئة الهلال الأحمر السعودي يفيد بوقوع حادث مروري قرب هجرة الطويلة.
وأوضحت المديرية أنه على الفور وجهت برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفياتها، حيثُ قامت بإرسال 3 فرق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لمشاركة فرق هيئة الهلال الأحمر ومباشرة الحادث المروري.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تبين أن الحادث لعائلة إماراتية، وقد نتج عنه 4 وفيات، و3 إصابات متوسطة، تم نقلهم لمستشفى الملك فهد بالهفوف لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.