انطلاق الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس

تنطلق مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس بمباراتين.
ويلتقي في المباراة الأولى الثنائي الصاعد حديثاً العدالة وضمك، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما في اللقاء الثاني يلعب الفيحاء مع الحزم بملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتتواصل لقاءات الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات، ستجمع الأولى بين الشباب والفيصلي بملعب الملك فهد الدولي، بينما سيستضيف الوحدة نظيره أبها في اللقاء الثاني بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتختتم مباريات الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بلقاء الفتح مع النصر.
وتختتم يوم السبت لقاءات الجولة الثانية بمباراتين، حيث يستضيف الاتفاق الأهلي بملعب الأمير محمد بن فهد، بينما يحل الهلال ضيفاً على الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.وفق “أخبار 24”.
وكانت مباراة الاتحاد مع التعاون قد تم تأجيلها لمشاركة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث سيلتقي العهد اللبناني.