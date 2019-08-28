العميد يطير إلى بيروت

طالب مدرب الاتحاد سييرا اللاعبين بطي صفحة مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في البطولة الآسيوية، والتركيز على مباراة الإياب أمام العهد اللبناني (السبت) القادم في بيروت، ضمن مباريات دور الـ32 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.
وسيبدأ سييرا التجهيز لمباراة العهد اللبناني من خلال تحديد النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة.
وتقرر أن تغادر بعثة العميد إلى بيروت غدا (الخميس) من أجل التجهيز للمباراة واستكمال التحضيرات النهائية. ويطمح المدرب الاتحادي في مواصلة فريقه للانتصارات والتأهل لدور الـ16 في البطولة العربية.وفق “عكاظ”.