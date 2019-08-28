السالم يستنجد بمحام

أبلغ مصدر موثوق أنَّ عبد الله السالم، المهاجم الشاب، أوكل أحد المحامين لحل أزمته العالقة بين إدارتي النصر والفيحاء.
وينوب المحامي عن اللاعب في مخاطبة الناديين، إضافة إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحثًا عن إنهاء المشكلة إما بتفعيل عقده مع النصر، أو منحه حرية الانتقال إلى نادٍ آخر.
ووفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية” ترى إدارة النصر أن تفعيل سابقتها بند شراء عقد السالم في إبريل الماضي غير ملزم قانونيًا، بينما تصر إدارة الفيحاء على أحقيتها بالحصول على ثلاثة ملايين، المنصوص عليها في اتفاقية الناديين، رافضة استعادة اللاعب.