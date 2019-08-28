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أخبار محلية > إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص خلال الربع الأول من 2019
28/08/2019   2:20 م

إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص خلال الربع الأول من 2019

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ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت خلال الربع الأول من 2019، إحصائية عن عدد التأشيرات التي أصدرتها خلال تلك الفترة؛ حيث بلغت 148.482 تأشيرة باسم “سائق خاص”.

وأوضحت المصادر أن عدد التأشيرات الصادرة باسم عاملة منزلية بلغ 126.913، فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة باسم عامل منزلي 67.152 تأشيرة، بحسب “الوطن”.

وأشارت إلى أن أعداد التأشيرات التي صدرت إلى الدول المصدرة للعمالة كالتالي: تصدرت بنجلاديش الدول المصدرة بعدد تأشيرات بلغ 64 ألف تأشيرة، فيما جاءت باكستان في المرتبة الثانية بـ 51.8 ألف تأشيرة.

وتابعت أن الهند حصلت على 49 ألف تأشيرة، ثم الفلبين بـ 46.5 ألف تأشيرة، ومصر بـ 35.5 ألف تأشيرة، واليمن بـ 24 ألف تأشيرة، والسودان 23.3 ألف تأشيرة، وإثيوبيا 18 ألف تأشيرة، وأوغندا 16.2 ألف تأشيرة، ثم كينيا بـ 6 آلاف تأشيرة.

إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص خلال الربع الأول من 2019

أخبار محلية
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