10 أطعمة تسبب الخمول والكسل تجنب تناولها قدر الإمكان

كشف علماء التغذية عن مجموعة من الأطعمة تعطي الإنسان شعورا بالخمول والكسل فور تناولها، موصين بتجنبها قدر الإمكان واستبدالها من خلال أطعمة أخرى تعطي مزيدا من الحيوية والنشاط.
وأوضح العلماء وفقا لموقع “ويب طب” المعني بالشؤون الصحية، أن الأطعمة المشبعة بالدهون تقلل النشاط لدى الإنسان، كما أن الوجبات المرتفعة الكربوهيدرات (النشويات والسكريات)، تؤدي إلى النعاس والخلل.
وبين العلماء أن أبرز الوجبات التي يجب تجنبها قدر الإمكان خاصة في منتصف اليوم خلال وجبة الغذاء إن كان هناك نية للعودة للعمل لكونها تسبب الكسل هي:
– البصل، فرغم فوائده الكثيرة واعتباره مضادا حيويا طبيعيا، إلا أنه يحتوي على مواد تسبب الشعور بالنعاس والرغبة في النوم.
– المقليات، وهي من الأطعمة المحبوبة مثل البطاطس، لكنها تحتوي على كميات كبيرة من النشويات التي تعمل على إفراز مادة “السيروتين”، التي تنتقل إلى المخ وترتبط بعملية النوم والذاكرة.
– الخبز الأبيض، وهو غني بالكربوهيدرات ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، كون الأبيض يسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقتا طويلا لامتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.
– الموالح، مثل المخلل والمقبلات التي تزداد فيها نسبة الأملاح بصورة كبيرة، ما يسبب الجفاف ونقص وصول الدم إلى المخ فتشعر بالكسل والخمول.
– الدهون، فتناولها بكثرة يعطي شعوراً بخمول العقل وكسله، وقد أظهرت التجارب أن الدهون تسبّب تكوين رقاقة حول خلايا الدم الحمراء، وتقلل نسبة وصول الأكسجين إلى المخ مما يؤدي إلى الشعور بالخمول.
– الكافيين، فعند تناول المشروبات المفرطة في كميات الكافيين للحصول على الطاقة فإن ذلك سيضر الجسم وسيؤدي إلى انخفاض الطاقة به.
– الأطعمة ذات الحديد المنخفض، فهي تقلل من مستويات الطاقة، وبالتالي يزداد الإحساس بالتعب والخمول، ولذلك ينصح العلماء أن يحتوي الغذاء اليومي على كمية مناسبة من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضراوات واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.
– الحلويات، فهي ترفع مستوى السكر بالدم ما يضطر الجسم إلى إفراز المزيد من الأنسولين للتعامل معها فتشعر بالكسل والخمول.
– مشروبات الطاقة، وهي مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي.
– الأطعمة “المسبكة”؛ والتي تحتوي على صلصة الطماطم والملح والدهون وهو الثلاثي القاتل للجسم، حيث إن تلك الأطعمة صعبة الهضم وبالتالي تكون مسؤولة عن توجه الدورة الدموية إلى الأمعاء لهضمها ما يسبب الشعور بالخمول.