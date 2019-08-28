“الإحصاء” تصدر التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2019م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر يوليو الماضي، والمخصص لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة.
وأظهر التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك سجل ارتفاعًا خلال شهر يوليو 2019م بلغ 0.1% مقارنةً بالشهر السابق يونيو 2019م، حيث بلغ 106 في شهر يوليو مقارنة بـ105.9 في شهر يونيو الماضي.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها 6 من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.8%، وقسم الصحة بنسبة 0.8%، وقسم النقل بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.5%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.وفق “أخبار 24”.
على الجانب الآخر سجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.
وظلت أقسام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى، والاتصالات، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.