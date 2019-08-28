كشفت بيانات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو، أن المملكة احتلت المركز الـ15 عالميا في احتياطي الذهب والأول عربيا.
وتصدرت المملكة قائمة الدول العربية بحيازة ما يزيد على 323 طنا، تلتها لبنان عربيا باحتياطي بلغ نحو 268 طنا وجاءت بالمركز الـ19 عالميا، فيما خلت القائمة التي ضمت 20 دولة عالميا من الدول العربية الأخرى.
وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول عالميا بنحو 8133 طنا، تلتها ألمانيا بنحو 3367، فيما احتلت إيطاليا المركز الثالث عالميا بنحو 2451 طنا من الذهب.
|
الدول صاحبة أكبر احتياطي من الذهب في العالم حسب بيانات يونيو 2019
|
الترتيب
|
الدولة
|
الكمية بالطن
|
1
|
الولايات المتحدة
|
8133.53
|
2
|
ألمانيا
|
3367.95
|
3
|
إيطاليا
|
2451.85
|
4
|
فرنسا
|
2436.06
|
5
|
روسيا
|
2207.01
|
6
|
الصين
|
1916.29
|
7
|
سويسرا
|
1040.91
|
8
|
اليابان
|
765.22
|
9
|
الهند
|
618.17
|
10
|
هولندا
|
612.46
|
11
|
تركيا
|
506.91
|
12
|
تايوان
|
423.64
|
13
|
البرتغال
|
382.54
|
14
|
كازاخستان
|
375.34
|
15
|
السعودية
|
323.07
|
16
|
المملكة المتحدة
|
310.29
|
17
|
إسبانيا
|
281.60
|
18
|
النمسا
|
279.99
|
19
|
لبنان
|
268.84
|
20
|
بلجيكا
|
227.40
وفق “أخبار 24”.