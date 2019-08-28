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أخبار محلية > سفارة المملكة باليابان تصدر تنبيها للمواطنين السعوديين بسبب الأمطار الغزيرة بالبلاد
28/08/2019   2:14 م

سفارة المملكة باليابان تصدر تنبيها للمواطنين السعوديين بسبب الأمطار الغزيرة بالبلاد

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أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية باليابان بالمواطنين السعوديين والطلاب الموجودين باليابان التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد.

وأوضحت السفارة أنها تتابع آثار الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين كافة، داعية إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ.

من جانبها، أصدرت الملحقية الثقافية تنبيها إلى الطلاب السعوديين الموجودين هناك، بشأن الطقس في المناطق الجنوبية الغربية، معربة عن أملها بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية.وفق “أخبار 24”.

ونشرت الملحقية رابطا بأبرز التعليمات الواجب التقيد بها في تلك الأجواء، والتي من أبرزها عدم الخروج من المسكن والحذر من الفيضانات وتجهيز المأكولات والبطاريات تحسبا للطوارئ، ومعرفة أماكن الملاجئ، وعدم التأثر بالشائعات.

سفارة المملكة باليابان تصدر تنبيها للمواطنين السعوديين بسبب الأمطار الغزيرة بالبلاد

أخبار محلية
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