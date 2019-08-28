من بينها النوم.. 4 أسباب “غير متوقعة” تزيد الدهون في “الأرداف والخصر” !

العديد من الأسباب الصادمة، وراء تراكم الدهون في الجسم، خاصة في منطقة الخصر والأرداف، بحسب موقع “هيلث”.
١- الوراثة
تعد أحد أهم الأسباب، حيث تلعب الجينات دورًا رئيسيًا في خطر السمنة وبالمثل ، يبدو أن الميل إلى تخزين الدهون في البطن يتأثر جزئيًا بالوراثة ويبدو أن الجينات تلعب دورًا في ارتفاع نسب الخصر إلى الورك وتخزين السعرات الحرارية الزائدة كدهون في البطن.
٢- عدم النوم الكافي
الحصول على ما يكفي من النوم أمر بالغ الأهمية لصحتك وقد ربطت العديد من الدراسات أيضًا عدم كفاية النوم مع زيادة الوزن ، والتي قد تشمل الدهون في البطن.وفق “المرصد”.
٣- حمية منخفضة الألياف
الألياف مهمة بشكل لا يصدق لصحة جيدة والسيطرة على وزنك يمكن أن تساعدك بعض أنواع الألياف على الشعور بالشبع وتثبيت هرمونات الجوع وتقليل امتصاص السعرات الحرارية من الطعام ..
٤- الإجهاد والكورتيزول
الكورتيزول هرمون ضروري للبقاء يتم إنتاجه من قبل الغدد الكظرية ويعرف باسم “هرمون التوتر” لأنه يساعد جسمك على إطلاق استجابة للتوتر ولسوء الحظ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن عند إنتاجها بشكل زائد ، وخاصة في منطقة البطن.