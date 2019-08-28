وفاة أم سعودية وابنتها غرقاً أثناء السباحة في أحد شواطئ إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية العثور على جـثتين لسائحتين سعوديتين في شاطئ كيتاباك بقرية في جزيرة لومبوك بمقاطعة نوساتنغارا، مبينة أنهما غرقتا بعد أن واجهتا صعوبة في السباحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرق البحث والإنقاذ وفقاً لصحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية، أنه عثر على الجـثتين بعد ظهر يوم الأحد الماضي، وتم التعرف على هويتهما حيث تبلغان من العمر 45 و26 عاماً.
وأشار المتحدث إلى أن السيدتين وهما من مدينة جدة قدمتا إلى الجزيرة، وخلال رحلة لهما قررتا السباحة وحاولت الابنة إنقاذ أمها بعدما جرفتها الأمواج القوية لتغرق هي الأخرى، وتم استخراج جـثتيهما ونقلهما للمستشفى.