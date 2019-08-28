نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وفاة أم سعودية وابنتها غرقاً أثناء السباحة في أحد شواطئ إندونيسيا
28/08/2019   7:15 ص

وفاة أم سعودية وابنتها غرقاً أثناء السباحة في أحد شواطئ إندونيسيا

+ = -
1028

أعلنت السلطات الإندونيسية العثور على جـثتين لسائحتين سعوديتين في شاطئ كيتاباك بقرية في جزيرة لومبوك بمقاطعة نوساتنغارا، مبينة أنهما غرقتا بعد أن واجهتا صعوبة في السباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرق البحث والإنقاذ وفقاً لصحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية، أنه عثر على الجـثتين بعد ظهر يوم الأحد الماضي، وتم التعرف على هويتهما حيث تبلغان من العمر 45 و26 عاماً.

وأشار المتحدث إلى أن السيدتين وهما من مدينة جدة قدمتا إلى الجزيرة، وخلال رحلة لهما قررتا السباحة وحاولت الابنة إنقاذ أمها بعدما جرفتها الأمواج القوية لتغرق هي الأخرى، وتم استخراج جـثتيهما ونقلهما للمستشفى.

وفاة أم سعودية وابنتها غرقاً أثناء السباحة في أحد شواطئ إندونيسيا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060446.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.