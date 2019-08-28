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أخبار محلية > إصابة سيدتين بكورونا في الرياض والقريات
28/08/2019   7:12 ص

إصابة سيدتين بكورونا في الرياض والقريات

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كشف مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، عن تسجيل حالتي إصابة بكورونا؛ الأولى صُنفت عدواها بحالة “ثانوية”، لسيدة في العقد الثامن بالرياض، والثانية صنفت عدواها بحالة “أولية مخالطة للإبل” لسيدة في العقد السادس بالقريات.

وقال المركز إنه تم تسجيل تلك الحالات خلال الأسبوع الوبائي الـ 35 لعام 2019، مبيناً أن حالة المصابتين “نشطة”.

يُذكر أن فيروس كورونا من الفيروسات المزعجة لذا يُنصح بعدم تجاهل الاحتياطات الوقائية، كالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامة عند زيارة الحظائر، وتعقيم اليدين من وقت لآخر، وتجنّب لمس الأنف والعينين بعد ملامسة الأسطح، والنوم الجيد، والأكل الصحي.وفق “أخبار 24”.

إصابة سيدتين بكورونا في الرياض والقريات

أخبار محلية
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