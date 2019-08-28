كشفتها تطعيمات التيفوئيد.. إيقاف 11 مركزاً صحياً أصدر شهادات غير صحيحة بجدة

كشفت مصادر أن وزارة الصحة بمحافظة جدة، أوقفت 11 مركزاً صحياً خاصاً بالكشف على عمالة التغذية بعد تورطها في إصدار شهادات صحية للعمالة تثبت خلوهم من الأمراض، دون تقديم التطعيمات الفعلية لهم.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن تطعيمات التيفوئيد كانت السر في ضبط مخالفة المراكز؛ حيث تبين أن آخر التطعيمات الموزعة من قبل الموزع المعتمد من وزارة الصحة إلى هذه المراكز تنتهي صلاحيتها بنهاية شهر أبريل الماضي، ما يستدعي طلب كميات جديدة من قبل الموزع المعتمد، وهو ما لم يحدث.
وأضافت أن وزارة الصحة تبيّن لها من خلال التحقيقات أن تلك المراكز قد منحت الكروت الصحية للعمالة متضمنة تلقيح التيفوئيد دون أن تطلب كميات جديدة، ما يترتب عليه عدوى ونتائج كارثية على الصحة العامة وأمراض خطرة، منها التيفوئيد، والإيدز، والكبد الوبائي، في حالة إصابة أحد العمالة بهذه الأمراض.
وبيّنت أن وزارة الصحة طالبت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكيفية عمل تلك المراكز وآلية استخراج الشهادات الصحية لديها؛ تمهيداً لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم وفقاً للأنظمة المتبعة.