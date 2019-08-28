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اخبار رياضية > عقب تعادل الهلال والاتحاد.. المريسل: أحلق شنبي على الهواء مباشرة إذا الاتحاد تأهل!
28/08/2019   3:15 ص

عقب تعادل الهلال والاتحاد.. المريسل: أحلق شنبي على الهواء مباشرة إذا الاتحاد تأهل!

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استفز الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجماهير الاتحادية عقب تعادل الهلال والاتحاد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت بالتعادل السلبي.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر” هاااااااتوه قال اتحاد قال، أنا أحلق شنبي على الهواء مباشرة إذا الاتحاد تأهل هذا الشنب اللي في الصورة أحلقه و لن اقبل أقل من 7 يفوز الهلال”.وفق “المرصد”.

عقب تعادل الهلال والاتحاد.. المريسل: أحلق شنبي على الهواء مباشرة إذا الاتحاد تأهل!

اخبار رياضية
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