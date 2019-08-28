انتهاء مباراة الاتحاد والهلال بالتعادل السلبي.. والتأهل يُحسم في الرياض

انتهت مباراة الاتحاد أمام الهلال، اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ولتحديد هوية الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، سيلتقي الفريقان في الرياض يوم 17 سبتمبر المقبل ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.
وشهدت مباراة اليوم لعباً حذراً من كلا الفريقين، حتى هدّد لاعب الهلال جوميز منطقة جزاء الاتحاد لكنه سدد فوق العارضة، وتلتها تسديدة للاعب الهلال سالم الدوسري أنقذها حارس مرمى الاتحاد، وتبادل لاعبو الفريقين إهدار الفرص حتى انتهت المباراة بالتعادل.
وفق “أخبار 24”.