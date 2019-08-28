سقط جزء محدود من السقف المستعار بأحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع.
وأكدت أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادث.
انهيار جزء من سقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة ،،،، باقي ماقلنا بسم الله الرحمن الرحيم ….والله مادري اضحك ولا ابكي pic.twitter.com/hMqUGkOj81
— الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) ٢٧ أغسطس ٢٠١٩
وفق”أخبار 24″.