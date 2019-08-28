منصور بن مشعل: “هيئة الرياضة” ساعدتنا في إيقاف انتقال لاعبين أهلاويين للهلال والنصر

أكد المشرف العام للفريق الأول بنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، صحة الأنباء التي ترددت حول تدخل الهيئة العامة للرياضة لإيقاف انتقال عدد من لاعبي الأهلي لناديي الهلال والنصر.
وقال الأمير منصور بن مشعل في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن عدداً من اللاعبين كان لديهم مستحقات مالية وتمت تسوية الخلاف بعد الحديث مع هيئة الرياضة، مشيراً إلى أن هيئة الرياضة أوقفت انتقالهم للهلال والنصر ونشكرهم على ذلك.
وشدد على رفضه لمَن يقول بأن المقربين منه يديرون النادي وأن أصدقاءه يشتتون بعض اللاعبين، مبيناً أنه وجد أشخاصاً منتفعين داخل النادي وأبعدهم، مؤكداً ثقته بأفراد الجهاز الفني.وفق “أخبار 24”.
وكشف عن وجود ديون للنادي تتجاوز 100 مليون ريال لن تستطيع الإدارة أن تفي بها وهي من تبعات الإدارة السابقة، مطالباً هيئة الرياضة بأن تنظر لهذا الأمر بعين الاعتبار بسبب وجود عجز كبير.
وحول ما أثير عن مطالبة عمر السومة بالرحيل من النادي، أوضح الأمير منصور أن اللاعب لم يطلب الرحيل ولم تحدث مشكلة بينه وبين المدرب، وأنه تحدث معه شخصياً وأكد له رغبته بأن يختم حياته في الأهلي.