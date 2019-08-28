تحرير هندي احتجزه بنغلاديشيون في شقة مفروشة شمال الرياض وطالبوا أهله بفدية كبيرة

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري إن الشرطة ألقت القبض على 6 بنغلاديشيين احتجزوا مقيماً هندياً وطالبوا أهله بفدية مالية.
وأوضح أن الجناة الستة ابتزوا ذوي الوافد الهندي في بلاده وطالبوهم بفدية قدرها 70 ألف ريال لإطلاق سراحه بعدما احتجزوه داخل شقة مفروشة في حي العارض شمال مدينة الرياض.
وأضاف أن الأجهزة المختصة بالشرطة باشرت البلاغ وتمكنت من تحديد موقع احتجاز الوافد وتحريره والقبض على الجناة.وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن المتهمين البنغلاديشيين الستة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.