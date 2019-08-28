محكمة ماليزية تقضي على وافد عربي اعتدى على سائح سعودي بدفع “غرامة مشاجرة”

أصدرت محكمة ماليزية حكمها على الوافد العربي الذي اعتدى على سائح سعودي قبل نحو أسبوع، وقضت بتغريمه مبلغ 1000 رنجت (892 ريالا سعوديا).
واعترض المواطن المعتدى عليه على الحكم المخفف، والذي يُعدّ عبارة عن “غرامة مشاجرة”، حيث لا يعكس الحكم طبيعة الاعتداء الذي تعرض له والذي يأخذ صفة جنائية.
وقال المواطن محمد حريري – بحسب “سبق” – إن المحكمة لم تطلع على التقارير الطبية التي تثبت تعرضه لجرح طولي في الوجه والرأس بعدما استخدم الجاني طبقاً مكسوراً في الاعتداء عليه.
وأضاف أن إبلاغهم بموعد المحاكمة كان متأخراً؛ لكن السفارة تدخلت وستستأنف على الحكم الصادر لتوضيح كامل حيثيات القضية.