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أخبار محلية > خالد بن سلمان يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية.. وريما بنت بندر في مقدمة مستقبليه
28/08/2019   3:06 ص

خالد بن سلمان يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية.. وريما بنت بندر في مقدمة مستقبليه

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وصل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية .

وسيلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة .

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله الولايات المتحدة، سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.وفق “أخبار 24”.

كما كان في استقبال الأمير خالد، الملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، واللواء الركن فواز الفواز، والملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور محمد العيسى، والملحق التجاري بالسفارة أحمد أبو زناده.

خالد بن سلمان يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية.. وريما بنت بندر في مقدمة مستقبليه

أخبار محلية
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