الالتزام بأسعار السوق ومنع هذه الأطعمة.. “تعليم الرياض” يؤكد على اشتراطات التغذية المدرسية

وجَّه مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، متعهدي المقاصف المدرسية وقادة المدارس بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومراعاة مطابقة أسعار السوق، مجدِّداً التأكيد على فتح المقاصف طوال اليوم الدراسي.
وأكد الوهيبي على ضرورة تفعيل لجان المقصف المدرسي لمتابعة صيانة التجهيزات داخل المقاصف وتأمين الوجبات والمشروبات الكافية لأعداد الطلاب والطالبات، مشددًا على تخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وخالية من الجلوتين، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين والعاملات في المقاصف المدرسية.
من جانبها، أكدت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، على تطبيق الاشتراطات التي أقرتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأبانت أن الأغذية المسموح بها تشمل الحليب السائل المُعبَّأ آلياً، والفواكه الطازجة، وفطائر الجبنة واللبنة، والبيض، والعسل، وغيرها، إلى جانب العصائر الطبيعية، والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% على أن تكون خالية من المواد الملونة.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الإدارة منعت بيع الحلوى، والشوكولاتة السادة، والبطاطس “الشيبس” ومشروبات الطاقة والغازية، بالإضافة إلى اللحوم والكبدة، والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%.