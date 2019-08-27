مغادرة 1.08 مليون حاج المملكة.. معظمهم عبر المنافذ الجوية

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة أكثر من مليون حاج المملكة بعد إكمالهم مناسك الحج.
وأوضحت أن إجمالي عدد الحجاج المغادرين حتى اليوم بلغ مليوناً و80 ألفاً و36 حاجاً، غادر 970,663 منهم عبر المنافذ الجوية (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف)، و93,365 عبر المنافذ البرية (حالة عمار، والحديثة، والبطحاء، والوديعة)، و 16,008 حجاج عبر المنافذ البحرية (ميناء جدة الإسلامي).
وأفادت الوزارة بأن نحو 557 ألف حاج لا يزالون موجودين في مكة المكرمة، أما المدينة المنورة فيوجد بها نحو 219 ألف حاجّ.وفق “أخبار 24”.